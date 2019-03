Irmãos são mortos a tiros no quintal de casa em Caucaia

Dois irmãos, que não tiveram as identidades reveladas, foram mortos a tiros no quintal da residência onde moravam na Rua Araquém, no Parque Potira, em Caucaia, na tarde desde domingo (24).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas foram feridas por suspeitos que chegaram ao local em um carro.

Conforme a SSPDS, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) trabalha para identificar e prender os envolvidos, bem como, atua para descobrir a motivação do crime.

A Secretaria ressalta que população pode contribuir com repassando informações que possam auxiliar os trabalhos de investigação. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o (85) 3257-4807, do DHPP, ou ainda para o número ‪‪(85) 99111-7498, que é o whatsapp do Departamento, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem.