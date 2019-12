Incêndio atinge estabelecimento comercial no bairro Aldeota, em Fortaleza

Uma loja que faz conserto de equipamentos para academia pegou fogo e ficou totalmente destruída no início da tarde desta quarta-feira (4), no cruzamento das ruas Pinto Madeira e João Cordeiro, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Vídeos enviados ao Sistema Verdes Mares mostram o local em chamas e com fumaça.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, cerca de 5 mil litros de água foram utilizados para debelar as chamas. Ninguém ficou ferido. Não há informações sobre como o fogo começou e sobre os prejuízos causados pelo incêndio.

A loja, de acordo com os bombeiros, fica no térreo. No primeiro andar, existem cinco apartamentos e no momento do incêndio apenas uma moradora estava no local e foi retirada com a ajuda dos vizinhos.

O cruzamento das ruas Pinto Madeira e João Cordeiro ficou totalmente interditado pela Força Tática da Polícia Militar para que o fogo fosse debelado. O trânsito foi liberado por volta das 14h30.