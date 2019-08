Idoso é preso em flagrante tentando importunar sexualmente passageira de topic

Um idoso de 69 anos foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira (1º), no bairro Centro, em Fortaleza. O homem foi detido por populares, enquanto policiais chegavam. A suspeita é que ele estivesse tentando importunar sexualmente uma adolescente de 17 anos, dentro de uma topic da linha 54.

De acordo com a titular da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), Aline Moreira, o idoso estava com uma revista de cunho erótico e ficou tentando se aproximar e mostrar as imagens da revista para a vítima, que estava em companhia da avó.



"Uma passageira que estava atrás dela e do suspeito percebeu, também se sentiu constrangida e alarmou. O homem confirmou que a revista era de sua propriedade, mas nega ter, de alguma maneira, praticado ato libidinoso contra a adolescente", afirmou Aline.

A delegada acrescentou que a denunciante pediu ajuda de outros passageiros da topic para encerrar ali a prática delituosa: "Muitas vezes, a vítima não tem como se defender nem tem coragem de denunciar". Segundo informado pela policial, o homem foi ouvido na Dceca e solto mediante pagamento de fiança no valor de R$ 1 mil.