Idoso com Alzheimer desaparece após sair de carro sozinho na Praia de Iracema

Familiares de Odorico Patrício FIlho, de 69 anos, registraram um boletim de ocorrência de desaparecimento após o idoso sair de carro da casa onde mora na Praia de Iracema, na tarde deste domingo (12) e não mais ter retornado. Odorico tem Alzheimer, transtorno neurodegenerativo que compromete a memória e outras funções mentais.

Segundo um parente da família, o homem aproveitou o momento que a esposa tomava banho para pegar o carro e sair sozinho. "Ele não tem costume de sair assim. Antes disso ele disse que iria em uma loja comprar uma bicicleta. Ele saiu por volta de 14h30 e não mais retornou", relatou.

O carro de Odorico Patrício foi localizado na manhã desta segunda-feira (13) na cidade de Pedra Branca, a 260 Km de Fortaleza. Populares, contudo, disseram à família que avistaram a vítima pelas ruas do bairro Papicu, também na manhã desta segunda. Policiais fazem buscas tanto na capital, quanto na cidade onde o veículo foi encontrado, para tentar localizar o idoso.

As investigações sobre o desaparecimento são realizadas pela 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A delegacia disponibilizou os número (85) 3257.4807/ (85) 9.9111.7498 para quem souber de qualquer informação sobre o paradeiro do idoso.