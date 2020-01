Idosa de 74 anos é morta a facadas e filho suspeito do crime é preso em igreja em Sobral

O filho de uma aposentada de 74 anos foi preso, na tarde deste domingo (5), suspeito de matar a própria mãe a facadas, no Centro da cidade de Sobral, no norte do Ceará. Ele foi detido dentro do banheiro de uma igreja, onde tentou se esconder da polícia.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Maria Terezinha Dias Meneses, de 74 anos, foi encontrada sem vida dentro de casa com ferimentos provocados por objeto perfurocortante.

Após o crime, o suspeito, identificado como José Eduardo Dias Menezes, de 21 anos, e sem antecedentes criminais, tentou fugir da abordagem policial entrando em uma igreja, mas acabou preso em flagrante. De acordo com o tenente Marcos Paulo, da Unidade Integrada de Segurança (Uniseg) de Sobral, o homem estava sob efeito de drogas quando cometeu o crime.

Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Sobral, onde vai responder pelo crime de feminicídio. A faca usada no crime foi apreendida.