Homens encapuzados executam traficante em frente a restaurante na Cidade 2000

Um condenado por homicídio e assalto foi assassinado a tiros em frente a um restaurante na Cidade 2000, em Fortaleza, na tarde desta sexta-feira (26). Francisco Talvane Teixeira, 47 anos, era apontado como chefe do tráfico de Itapipoca.

De acordo com um policial militar, que preferiu não se identificar, Francisco Talvane estava almoçando com seus dois advogados no restaurante e, quando estava deixando o local, três homens encapuzados o abordaram.

Os suspeitos pediram para que os advogados se afastassem e, em seguida, executaram o chefe do tráfico de Itapipoca. Talvane foi preso em janeiro deste ano, com arma de fogo, munições, mais de R$ 13 mil em espécie e cheques que juntos somavam R$ 90 mil.

Vídeo mostra homens encapuzados pouco antes de executar traficante em frente a restaurante na Cidade 2000 #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/o9cnzH8qcO — Diário do Nordeste (@diarioonline) April 26, 2019

Condenações

No dia 9 de abril deste ano, o Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Fortaleza condenou Francisco Talvane Teixeira a 15 anos de prisão, em regime fechado, pelo assassinato do traficante Francisco Martins Soares, de alcunha 'Chiquinho', em Itapipoca, em agosto de 2007.

Talvane foi condenado por homicídio triplamente qualificado e associação criminosa. Além disso, ele é acusado de sequestro, em 2006, e de participar de um assalto à empresa de segurança e transporte de valores. Cerca de R$ 6 milhões foram levados.

O Ministério Público do Ceará apontou Talvane como chefe do tráfico de Itapipoca.