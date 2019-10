Homem tenta matar esposa com faca e acaba atingindo o filho em Araripe

Um homem foi preso na noite da última quarta-feira (10) após ferir o próprio filho dentro de uma residência, na Rua Santos Dumont, no Bairro Campo de Avião, no município de Araripe, a 527 km de Fortaleza. Segundo a Delegacia Regional de Crato, o pai identificado como José de Souza Feitosa Filho, começou uma discussão com a esposa. Durante a briga, ele pegou uma faca e tentou acertar a mulher.

Ainda de acordo com a polícia, o filho dele, de 19 anos, tentou proteger a mãe, quando foi atingido pelo pai no peito. Vizinhos chamaram a Polícia Militar, que foi até o local e realizou a prisão do suspeito. Conforme os agentes, José de Souza apresentava sinais de embriaguez no momento em que foi detido.

O jovem ferido foi levado para um Hospital Municipal de Araripe, pormé, por causa da gravidade do ferimento, ele foi transferido para o Hospital São Francisco, no município do Crato, distante 103 km do local do crime. Não há informações sobre o estado de saúde do jovem.

Apreensão de armas

Na residência, os agentes policiais apreenderam, além da faca utilizada no crime, uma espingarda socadeira, de fabricação artesanal. O homem está preso na Delegacia Regional de Polícia Civil do Crato.