Um homem sofreu uma tentativa de linchamento por um grupo de pessoas na noite do último domingo (20), na Avenida Beira-Mar, no bairro Meireles, em Fortaleza. A vítima, não identificada, foi encaminhada para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Bairro Centro.

De acordo com testemunhas, o grupo teria iniciado as agressões contra o homem após perceber que este estava se masturbando em frente a mulheres que transitavam pelo local. A vítima teria sido atacada com chutes, socos e a pauladas. Ao tentar fugir, o suspeito de praticar o ato obsceno foi perseguido e agredido pelo grupo.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) realizou buscas pela região para capturar os responsáveis pelas agressões. Ninguém, no entanto, chegou a ser preso. A vítima foi socorrida por uma equipe do Sistema de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) e levada a unidade hospitalar.