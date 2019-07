Homem que assediava mulher dentro de ônibus é preso após motorista parar coletivo e acionar polícia

Um homem foi preso e autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual após assediar uma mulher dentro de um coletivo em Fortaleza, nesta quarta-feira (10). O suspeito foi preso após o motorista do ônibus parar o veículo, no Bairro Messejana, e informar o fato à polícia.

Segundo relato da vítima, ela estava dentro do transporte lotado, quando o suspeito se aproximou e começou a importuná-la. A mulher chegou a mudar de local no ônibus, mas o homem a seguiu e permaneceu com os abusos, informou a Secretaria de Segurança do Ceará. Foi aí que o motorista do coletivo parou o veículo e acionou a polícia.

O suspeito foi identificado como Francisco dos Santos Alves Filho, 23 anos, e não possuía antecedentes criminais. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, onde foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual, com pena prevista de um a cinco anos de reclusão, podendo ser acrescida de outras penalidades.