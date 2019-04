Homem morre ao cair de telhado enquanto trabalhava no Conjunto Ceará

Um homem morreu ao cair do telhado de uma casa em Fortaleza enquanto realizava serviços de manutenção elétrica. O acidente ocorreu no bairro Conjunto Ceará, nesta quinta-feira (4).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Francisco Djalma Duarte, 57 anos, estava prestando serviços de manutenção elétrica, quando perdeu o equilíbrio e caiu do telhado. Ele morreu no local.

A Perícia Forence do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local para fazer levantamentos sobre o acidente. A SSPDS não informou se a vítima utilizava equipamentos de proteção.