Homem é preso em flagrante por estupro de adolescente de 13 anos no Parque das Crianças

A polícia prendeu em flagrante um homem de 19 anos que cometia estupro contra uma adolescente de 13 anos nesta terça-feira, no Parque das Crianças, no Centro de Fortaleza. Ele foi encontrado numa das casas do local com as calças abaixadas e ainda de posse da faca com a qual ameaçava a vítima.

Segundo Levy Louzada, delegado adjunto da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), esta seria a terceira vítima do suspeito apenas neste mês. Ele costumava simular um roubo para render as vítimas até o local onde cometia os estupros. "Ele abordava de bicicleta e munido com uma faca, simulando uma tentativa de assalto. Depois, levava as vítima para o Parque das Crianças e mandava elas ficarem de cabeça baixa, fingindo que eram suas namoradas".

A Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) relata que ele foi encontrado também com uma mochila que continha um caderno e um aparelho celular que ele não conseguiu desbloquear, possivelmente roubado em outra ação. Segundo Louzada, o caderno é escrito com uma letra feminina e tem a identificação de uma escola. A polícia investiga a possibilidade de ser mais uma vítima.

O homem já tinha passagens por roubo e tráfico de drogas e foi conduzido pela polícia para a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), onde o caso será investigado. A adolescente foi levada para exames no Instituto Médico Legal (IML).

Outros casos

Pelo menos duas outras vítimas do homem foram identificadas pela polícia. Uma adolescente de 14 anos e uma jovem de 19 anos fizeram o reconhecimento dele na tarde desta terça. Ambas já tinham prestado boletim de ocorrência por tentativa de estupro e estupro, respectivamente.

A primeira, contra a adolescente, aconteceu no Bairro de Fátima, em 18 de junho. O estupro contra a jovem de 19 anos ocorreu no dia 7 deste mês, no Centro.

O suspeito não reconheceu os dois outros crimes, assumindo somente o flagrante.