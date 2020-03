Homem é preso em flagrante importunando mulheres via ligação telefônica no Centro de Fortaleza

O funcionário de uma empresa foi capturado na sexta-feira (6) no momento em que importunava uma mulher por meio de uma ligação telefônica realizada no Centro de Fortaleza. Ele conseguia os contatos das vítimas acessando dados pessoais de clientes do local onde trabalha. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (9).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, as ligações eram feitas por meio de telefones públicos entre os períodos de 30 de janeiro a 4 de março deste anos, de acordo com relatao de uma das vítimas. Ao realizar as chamadas, o homem se apresentava com admirador secreto e iniciava a conversa fazendo elogios às mulheres para em seguida começar a falar sobre conteúdos sexuais.

Pelo menos dez mulheres foram vítimas do suspeito. Duas delas chegaram a gravar os áudios das ligações e entregaram aos investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O funcionário escolhia as vítima de forma aleatória e realizava as ligações em horários alternados.

Ele foi preso e levado para a DHPP, onde confessou o crime. A Polícia Civil orienta as possíveis vítimas do homem a procurarem o DHPP para registrar o fato e repassarem mais informações que auxiliem os trabalhos policiais.