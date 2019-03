Homem é preso e mais de 30 mil comprimidos psicotrópicos são apreendidos no município de Jati

A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu mais de 30 mil comprimidos psicotrópicos, além de R$ 18.940 e 3 aparelhos celulares no município de Jati, distante 532 quilômetros de Fortaleza, na tarde desta sexta-feira (8).

De acordo com o major Lucivando Rodrigues, comandante da 3ª Companhia do 2° Batalhão, responsável pela prisão do suspeito, por volta das 16h os policiais montaram um cerco em um posto de combustível localizado no quilômetro 522 da BR-116 para averiguar uma denúncia de tráfico de no local.

Na ocasião, um homem identificado como Paulo Garcia Vidal, 51, foi abordado dentro da loja de conveniência e foi encontrado com ele comprimidos psicotrópicos e R$ 870. Após o flagrante, os policiais conduziram Paulo até a residência onde morava, na Avenida Antônio de Mathias, no Centro de Jati e no local foi localizada grande quantidade de cartelas de comprimidos armazenadas e R$ 1.8070.

Foram apreendidas 1.991 cartelas de Nobésio extra-forte, com 29.860 comprimidos; 51 cartelas de Pramil Sildenafil, com 1.020 comprimidos e 15 cartelas de Citrato de Sildenafila, com 60 comprimidos, totalizando 30.940 comprimidos psicotrópicos. Também foram encontradas 15 cartelas de cigarro.

Os medicamentos teriam efeito estimulante e conforme o major Lucivando Rodrigues, eram comercializados principalmente para caminhoneiros.

O suspeito foi conduzido para a delegacia de Brejo Santo, onde foi autuado em flagrante no Artigo 273 do Código Penal Brasileiro, por comercializar medicamento fora dos padrões da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com pena de 10 a 15 anos de prisão e no Artigo 334, pela venda de mercadoria sem o pagamento do imposto devido.