Homem é preso com carro roubado após ser localizado por programa de monitoramento da polícia

Um homem foi preso e um carro roubado foi apreendido na madrugada desta quinta-feira (7), no Bairro Aerolândia, após serem localizados pelo Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia), programa de monitoramento da polícia que auxilia no combate a ações criminosas.

De acordo com os policiais da Força Tática do 19º Batalhão, que fizeram a prisão do suspeito, o veículo modelo Strada foi localizado pelo Sistema quando trafegava na Avenida Juscelino Kubitschek, no Castelão.

Após a identificação do carro, as equipes de polícia foram informadas da rota e o veículo foi abordado na Avenida Raul Barbosa. Na ocasião, Joeiliton da Costa Barros, 30, foi preso em flagrante. Ele afirmou para os policiais que havia comprado o carro por R$ 2 mil em uma feira na Messejana e que não sabia que se tratava de um produto de roubo.

O suspeito e o carro foram encaminhados para o 13º Distrito Policial e Joeiliton foi autuado por receptação.Conforme a polícia, o veículo havia sido roubado de uma oficina na Aerolândia na última terça-feira (5). O proprietário havia deixado o carro no local para passar por uma revisão e foi informado que o veículo havia sumido.



A polícia vai investigar se Joeiliton da Costa teve participação no furto do carro.