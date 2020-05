Homem é preso após negociar compra de cão de raça usando cheque furtado, no bairro Jardim América

Um homem com extensa ficha criminal foi preso depois de usar um cheque sem fundo para comprar um cachorro da raça Golden Retriever por meio de um aplicativo de vendas pela internet, nesta segunda-feira (25), no bairro Jardim América, em Fortaleza. O suspeito tem antecedentes criminais por por homicídio culposo no trânsito, estelionato e dois inquéritos policiais por receptação.

Segundo a polícia, a vítima descobriu ter caído no golpe quando foi depositar em sua conta bancária o cheque que recebeu do comprador e ele não foi compensado. Após receber a denúncia, policiasi civis fizeram buscas e encontram o suspeito no bairro Jardim América. Eles recuperaram o animal e o devolveram à dona.

As investigações apontaram que os cheques repassados para a vítima foram furtados no ínico do ano. O homem foi levado para o 5º Distrito Policial, onde prestou esclarecimentos e ficou preso e à disposição da Justiça.