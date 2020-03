Homem é morto e outro fica ferido após serem baleados no Pirambu

Um homicídio foi registrado na noite desta quinta-feira (19) no bairro Pirambu em Fortaleza. Um homem sem identificação foi assassinado a tiros na Vila do Mar. A Polícia Militar apurou com moradores de que um automóvel chegou ao local. Em seguida duas pessoas caminharam em direção à praia e depois foram ouvidos tiros.

Um dos homens morreu no local com um tiro na cabeça e o outro ficou ferido. O homem que sofreu ferimentos foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Não há informações sobre os autores do crime. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.