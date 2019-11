Homem é executado a tiros e adolescente atingida na boca em Messejana

Criminosos invadiram uma vila e executaram um homem de 35 anos e feriram uma adolescente de 17 anos na boca, na madrugada desta terça-feira (12). De acordo com a Polícia Militar, o crime foi registrado na Rua da Independência, no Conjunto São Bernardo, no Bairro Messejana

A polícia afirmou para o Sistema Verdes Mares que tanto a vítima morta como a jovem moravam no local. Depois de ser atingida na boca, a adolescente foi encaminhada por uma viatura da Polícia Militar para um Hospital Municipal. Após os tiros, o grupo fugiu.

A motivação do crime e a identidade dos suspeitos será investigada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).