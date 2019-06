Homem é detido após entrar em igreja, agredir fiel e quebrar objetos em Juazeiro do Norte

Um homem invadiu uma igreja, agrediu um fiel e destruiu objetos sagrados na noite deste domingo (16), em Juazeiro do Norte, no Ceará. A ação assustou os fiéis e provocou um tumulto pouco tempo antes da celebração de uma missa na Igreja Menino Jesus de Praga, no Bairro Novo Juazeiro.

De acordo com informações do pároco Cícero Leandro, o homem entrou no santuário e agrediu um membro que estava sentado em um dos bancos. Quando um dos presbíteros pediu para que o suspeito deixasse o local, ele, ameaçando estar armado, foi até o altar e destruiu vários objetos. Depois de ser contido por algumas pessoas, ele foi levado para fora, onde ficou até a chegada da polícia.

Após atendimento médico na calçada da igreja, suspeito foi encaminhado à delegacia Foto: Reprodução

O pároco informou que mesmo com o susto, a celebração foi realizada. O religioso vai visitar o fiel que foi agredido para buscar informações sobre as motivações, mas também deseja que o agressor esteja bem. "Quanto ao agressor, espero também que nada tenha acontecido com ele", afirma.

Depois de receber atendimento médico ainda na calçada da igreja, o homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda mais informações sobre o caso.