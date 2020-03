Homem é assassinado a tiros em calçada onde eram vendidos espetinhos, em Maracanaú

Um homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (10), enquanto estava em uma calçada onde eram vendidos espetinhos, no bairro Jardim Bandeirantes, em Maracanaú.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública para obter mais informações sobre o caso e aguarda resposta.

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima chegou sozinha em um carro e sentou em uma das mesas, quando foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo efetuados por suspeitos, que fugiram do local em seguida.

Moradores disseram que a placa do veículo tinha inscrição do município de Caucauia e não reconheceram o homem como sendo morador do bairro.

O crime vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Não se sabe se algum suspeito já foi preso.