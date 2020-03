Homem é assassinado a tiros dentro de mercadinho no bairro Serrinha

Dois suspeitos armados invadiram um mercadinho e atiraram contra um homem que estava dentro do estabelecimento na noite desta quinta-feira (5), no bairro Serrinha, em Fortaleza. A polícia vai investigar a motivação do crime.

O Sistema Verdes Mares solicitou nota sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e aguarda resposta.

De acordo com familiares que preferiram não serem identificados, a vítima foi surpreendida por uma dupla que chegou em uma motocicleta. Um dos suspeitos desceu do veículo e atirou várias vezes não dando chance de defesa para para a vítima, que morreu no local. Os homens fugiram na moto logo após o crime.

Segundo a família, o homem se chamava Danilo Francisco Castelo Freitas, tinha 26 anos e não possuía antecedentes criminais.

O crime é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).