Homem com partes íntimas em chamas é salvo por policiais no Bairro de Fátima

Policiais Militares socorreram um homem que estava com as partes íntimas em chamas no no cruzamento da Rua Doutor Costa Araújo com Avenida 13 de Maio, no Bairro de Fátima, na noite desta quarta-feira (17).

Segundo os agentes, eles haviam sido acionados para a ocorrência e quando chegaram ao local encontraram a vítima com fogo na região. Foram usados papelões e panos para socorrer a vítima.

O homem estava desorientado e não conseguiu informar a identificação. Ele foi levado por uma ambulância do Samu para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

A polícia irá investigar as circunstâncias do crime e os autores.