Holandês de 75 anos é preso em Fortaleza suspeito de estuprar criança de dois anos

A Polícia Militar prendeu um holandês de 75 anos, nesta sexta-feira (29), suspeito de estuprar uma criança de apenas dois anos de idade, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. O nome dele não foi informado, visando preservar a identificação da vítima.

Segundo a Polícia, agentes de segurança foram até o endereço do suspeito depois de receberem a denúncia de estupro de vulnerável por meio de uma ligação na Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Quando os policiais chegaram na residência, foram informados pela mãe da criança que ela teria flagrado o estrangeiro tocando nas partes íntimas da filha, enquanto ela estava dormindo.

A mãe da vítima informou ainda que manteve um relacionamento com o holandês por alguns anos, mas hoje os dois seriam apenas amigos e moravam juntos.

O suspeito foi levado à sede da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM-For), onde foi ouvido e negou o crime. Ele já responde, no Ceará, por crimes sexuais e sequestro e cárcere privado, no ano de 2004. Na época, ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. O caso foi transferido para a Delegacia de Combate a Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), que ficará responsável pelas investigações.