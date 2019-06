Grupo é capturado após assaltos a motoristas de app e a pessoas em paradas de ônibus na Capital

A polícia prendeu nesta segunda-feira (10) cinco adultos e cinco adolescentes suspeitos de participar de assaltos a passageiros em paradas de ônibus do bairro Parque São José, em Fortaleza.

De acordo com o delegado Paulo Félix, titular do 19º Distrito Policial, os suspeitos agiam de motocicleta, bicicleta e também utilizando veículos para abordar e assaltar as vítimas, na maioria, pessoas que esperavam coletivos em paradas, além de pedestres que realizavam caminhadas nas primeiras horas da manhã, além de atacarem também motoristas de aplicativos.

Os oitos primeiros a serem capturados estavam em uma casa no bairro Parque São José. Eram quatro adolescentes e quatro adultos que dividiam o local. Pela tarde, mais dois foram presos, eles foram identificados apenas como Michael e Alisson. Com eles, os policiais encontraram vários materiais pertecentes às vítimas assaltadas, como aparelhos celulares, cartões, dinheiro e documentos.

Os adultos e os objetos roubados foram encaminhados para o 19º DP, no bairro Conjunto Esperança, onde estão à disposição da Justiça. Já os menores foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). O delegado responsável pelas investigações do caso pede que as vítimas compareçam à delegacia para reconhecer os suspeitos.