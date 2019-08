Grupo cerca motorista e atira pedras contra veículo durante tumulto no Bairro Papicu

Um motorista teve o carro apedrejado por um grupo de pessoas durante um tumulto e, ao tentar deixar o local, acabou batendo em dois veículos que estavam estacionados na Rua Vilebaldo Aguiar, no Papicu, na tarde deste domingo (25). A PM não informou se os suspeitos eram torcedores.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil por meio do 2º Distrito Policial está investigando as circunstâncias da confusão envolvendo um grupo de pessoas no entorno do Terminal Papicu e vai usar imagens da briga para tentar identificar os agressores.

A ação foi gravada por um morador da região. No vídeo é possível perceber o momento em que a vítima, que está em um carro de cor branca, tenta dar uma marcha à ré para fugir do grupo e colide em outros dois veículos que estavam parados na rua.

Após a colisão, ele decide avançar em direção aos suspeitos, que atiram pedras contra o automóvel. Mesmo assim, ele consegue chegar à uma esquina e sair do local.

Ninguém foi preso até a publicação da matéria. As denúncias sobre o caso podem ser registradas no 2° Distrito Policial, no Bairro Meireles.