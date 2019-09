Dois homens participaram de um roubo na manhã desta terça-feira (10) em um pet shop no bairro José Walter. Um deles entrou armado no estabelecimento e pediu a bolsa de uma das funcionárias do local.

O caso aconteceu por volta das 11h30. Depois de ameaçar a vítima e exigir a bolsa, o infrator fugiu de bicicleta, com o comparsa que o esperava do lado de fora. A ação foi filmada por câmeras de seguranças.

Boletim de Ocorrência foi registrado no 8º Distrito Policial logo após o crime.