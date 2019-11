Funcionária de casa de jogos de azar é autuada e máquinas caça-níqueis são apreendidas, no Eusébio

Uma funcionária foi autuada em flagrante e duas máquinas caça-níqueis foram apreendidas em uma ação da Polícia Militar, na manhã desta segunda-feira (18), na cidade de Eusébio, na Grande Fortaleza.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, policiais conseguiram chegar até um endereço no Bairro Santo Antônio, onde, segundo denúncias, havia um imóvel que funcionava como casa de jogos de azar. No local, uma mulher recebeu os policiais e se identificou como funcionária do estabelecimento.

Após realizar buscas, os PMs encontraram duas máquinas caça-níqueis fixadas na parede. Os equipamentos foram apreendidos e a mulher levada para prestar esclarecimentos na Delegacia Metropolitana de Eusébio.

A funcionária foi autuada em flagrante em um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com base na Lei das Contravenções Penais, por estabelecer ou explorar jogo de azar.