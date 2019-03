Fugindo da mulher, motorista de caminhonete colide com ônibus na Parangaba

Uma colisão entre um caminhonete Hilux e um ônibus deixou pessoas feridas na noite desta terça-feira (26), na Rua Eduardo Perdigão, no bairro Parangaba, em Fortaleza. Testemunhas relataram à TV Diário que o homem estava fugindo da mulher, que o perseguia em um outro veículo, para evitar flagrante de traição. Ele estaria com a amante e um outro rapaz dentro do automóvel.

Ainda conforme testemunhas, após o acidente, a esposa desceu de seu carro e disse que ela e o motorista da caminhonete, que seria seu marido, tiveram uma briga antes de tudo acontecer.

O motorista do veículo Hilux teria avançado a preferencial e batido em um ônibus da linha 350 Novo Maracanaú, durante a perseguição de sua esposa. O condutor e os passageiros da caminhonete ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Cerca de 20 pessoas estavam no coletivo no momento do acidente e algumas tiveram ferimentos leves.

A parte frontal da caminhonete ficou destruída com o acidente Foto: Rafaela Duarte

Por conta do acidente, um trecho da Rua Eduardo Perdigão foi bloqueado, provocando congestionamento na região. Uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) está no local para controlar o trânsito.

Por conta do risco de incêndio no veículo, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para ir ao local.