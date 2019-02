Força Nacional: últimos agentes no Ceará deixam o Estado nesta sexta-feira (1º)

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, afirmou na manhã desta quinta-feira (28) que os agentes da Força Nacional que ainda estão no Ceará deixarão de operar nas ruas nesta tarde. Segundo ele, os cerca de 200 agentes remanescentes estão se organizando para sair do Estado já nesta sexta-feira (1º) e serão deslocados “para outros fins”.

José Leomar

Desembarque dos agentes

No início de janeiro, 406 homens da Força Nacional desembarcaram no Estado para reforçar a segurança em meio à onda de ataques criminosos. O contrato original previa a permanência dos agentes por 30 dias. Um aditivo permitiu a continuação por mais 30, cujo prazo se encerra no próximo dia 3 de março.

Os primeiros agentes da Força Nacional desembarcaram no Ceará no dia 4 de janeiro. Os cerca de 150 agentes foram convocados para prestar auxílio ao combate às ações criminosas que iniciaram no Ceará no dia 2 de janeiro. Eles desembarcaram na base da Ciopaer e começaram a atuar na cidade no mesmo dia.

O comboio com as primeiras sete viaturas concentraram-se no Centro de Formação Olímpica (CFO), no bairro Castelão. Em seguida, o primeiro avião trazendo mais agentes, pousou na Capital cearense.

O envio da Força foi autorizado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, após solicitação do governador Camilo Santana (PT). No dia 5 de fevereiro, o secretário nacional de seguranca pública, o gueneral Guilherme Theophilo, informou em Brasília que as tropas federais começariam a ser retiradas do Estado naquela semana, de forma progressiva, o que pegou a cúpula de segurança do Ceará de surpresa.