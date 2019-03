Flanelinha é assassinado no bairro José Walter 

Um homem foi assassinado a tiros, nesta segunda-feira (25), no cruzamento da Rua João Gualberto com a Av. João de Araújo Lima, no Bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza. Ricardo Sérgio de Lima trabalhava como flanelinha na região.

Segundo a equipe da Polícia Militar (PM) que atendeu a ocorrência, Ricardo Sérgio estava na Rua João Gualberto, quando homens armados chegaram e efetuaram vários disparos contra ele. Populares disseram que o rapaz era conhecido no local por conta de sua profissão.

Os policiais não informaram se o homicídio foi motivado pela profissão da vítima ou se tem relação com o tráfico de drogas.