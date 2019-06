Flanelinha com deficiência física é morto embaixo de viaduto da Avenida Mister Hull

Um flanelinha de 29 anos com deficiência física foi morto a facadas embaixo do viaduto da Avenida Mister Hull, no Bairro Antônio Bezerra, na noite deste sábado (8). De acordo com os peritos, o homem foi atingido no pescoço e costas.

Familiares foram até o local do crime para fazer reconhecimento do corpo da vítima e, muito abalados, não conseguiram conversar com o Sistema Verdes Mares. Apenas informaram que Aguinaldo de Assis Silva morava com a esposa e dois filhos.

De acordo com os moradores, Aguinaldo era conhecido pois sempre passava pela região para ir para casa e tinha dificuldade em andar devido ao problema em uma de suas pernas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu),da Perícia Forense e da Polícia Militar foram acionados e estiveram no local da ocorrência.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando para identificar e prender o autor do crime, assim como descobrir qual a motivação. De acordo com a A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS),a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais através do número 181, o Disque Denúncia.