Falso cliente rende funcionárias e assalta loja de conveniência no Bairro de Fátima

Um falso cliente rendeu duas funcionárias e assaltou a loja de conveniência de um posto de combustíveis no Bairro de Fátima, em Fortaleza, na noite desta terça-feira (10). O caso aconteceu por volta das 18h50 e foi flagrado pelas câmeras de segurança do local.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o suspeito entra sozinho no estabelecimento, caminha entre as prateleiras, pega duas garrafas de bebidas e rende as duas funcionárias que estão no caixa.

Uma das mulheres tentou fugir, mas foi contida pelo criminoso. Duas clientes estavam dentro da loja durante o assalto, mas não ficaram feridas. O homem roubou cerca de R$ 380 em espécie e duas garrafas de bebidas.

Após a ação, uma das funcionárias passou mal e precisou de atendimento médico. O homem fugiu em um veículo que estava estacionado próximo ao local, segundo testemunhas.

A polícia foi acionada e realizou buscas para tentar capturar o suspeito.