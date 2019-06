Estudantes são atingidos durante tiroteio em ônibus escolar em Itatira

Pelo menos dois estudantes foram atingidos em um tiroteio durante uma tentativa de assalto a um ônibus que transportava alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará do campus de Canindé para Itatira, pela BR-020, na noite desta quarta-feira (5). Um dos suspeitos do crime também foi lesionado.

De acordo com a Polícia, dois suspeitos anunciaram o assalto dentro do coletivo, quando uma pessoa ainda não identificada reagiu e realizou os disparos. Pelo menos um dos suspeitos ficou ferido e foi socorrido. Ainda não há informações sobre o outro assaltante.

Segundo a direção do Hospital São Francisco de Canindé, um estudante foi atingido com um tiro no rosto, próximo ao olho e outro levou um tiro na mão. Após receber os primeiros atendimentos, o estudante ferido no rosto foi transferido para o Hospital Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.