Estudante de 28 anos morre e quatro ficam feridos em colisão entre três veículos em Farias Brito

Uma estudante de 28 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas após o motorista de uma caminhote perder o controle do veículo e colidir na motocicleta da estudante, na CE-386, no município de Farias Brito, no Ceará, na manhã desta segunda-feira (9). Após a batida, a motocicleta da vítima bateu em um carro.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Angélica Primo Seabra seguia em uma moto no momento em que foi atingida pela caminhonete. Com o impacto da batida, a moto dela bateu em um carro modelo Corolla, deixando quatro pessoas feridas. Angélica usava capacete no momento do acidente, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo a PRE, o motorista do veículo Corolla foi socorrido para um hospital da região pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), juntamente com as outras três vítimas que estavam no carro. O estado de saúde dele é grave.