Enteados amarram companheiro da mãe e levam à PM após homem usar dinheiro para comprar bebida

Um homem foi amarrado e levado ao destacamento da Polícia Militar de Martinópole, município do interior do Ceará, após gastar o dinheiro da esposa com bebida alcoólica. Segundo a PM, a mulher deu um valor em dinheiro ao companheiro para que ele comprasse um botijão de gás, mas ele gastou o dinheiro em um bar e, por isso, foi colocado para fora de casa. Depois foi amarrado pelos enteados e levado à polícia.

Ao saber do ocorrido, os filhos da mulher procuraram o homem e o amarraram para conduzi-lo à polícia. Apesar de ser levado ao destacamento da PM, a polícia informa que não houve registro criminal do caso.

“Um homem que vivia maritalmente com uma mulher de 80 anos saiu de casa na segunda-feira (4) para comprar um botijão de gás e só retornou no dia seguinte, na terça-feira (5), após utilizar o dinheiro para consumir bebida alcoólica. A idosa, então, pediu que ele saísse de casa, pois queria terminar o relacionamento. Com isso, o homem foi novamente ao bar, onde foi surpreendido pelos filhos da mulher, que o amarraram e o levaram até o destacamento da Polícia Militar da cidade, com o objetivo de garantir que ele não retornasse para casa”, explica, em nota, a PM.

A polícia também esclarece que não foi repassada nenhuma denúncia de má conduta oriunda do homem conduzido pelos populares. Por isso, não houve registro criminal.