Empresário morre após ter casa invadida e ser agredido com a namorada por criminosos encapuzados

Um empresário de 73 anos morreu após ter a residência invadida por homens encapuzados no bairro Monsenhor Otacílio, em São Benedito, interior do Ceará, na madrugada desta sexta-feira (15). Pedro Raimundo Azevedo estava com a namorada em casa quando os três suspeitos invadiram o local e agrediram os dois ao exigirem dinheiro. Os criminosos fugiram com um veículo da vítima.

O empresário chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A polícia não esclareceu que tipo de agressão a vítima sofreu.

Ao entrarem na propriedade, os criminosos exigiram dinheiro de Pedro e da namorada. Ao negarem que houvesse dinheiro guardado no local, os dois foram agredidos, segundo a secretaria.

Os três suspeitos roubaram um veículo que estava na residência e fugiram.

O crime está sendo investigado pela Delegacia Regional de Tianguá, que abriu um inquérito sobre o caso. Ninguém foi preso até o momento.