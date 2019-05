Empresário do ramo de móveis no Ceará é investigado pela PF por desvio de R$ 2,4 milhões

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (21), no Ceará, a "Operação Furniture", que investiga um empresário do ramo de móveis planejados que desviava recursos oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), das contas da empresa para contas de familiares, causando um prejuízo de mais de R$ 2,4 milhões ao Banco do Nordeste (BNB).

Em Fortaleza, os policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão, determinados pela 11ª Vara da Justiça Federal no Ceará, e três mandados de intimação expedidos pela Polícia. A Justiça Federal ordenou, ainda, a indisponibilidade de bens dos envolvidos.

Os investigados poderão responder pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e associação criminosa, de acordo com o nível de participação.

O nome da operação é uma alusão ao objeto social da empresa, que se prestava supostamente à fabricação de móveis projetados.