Em serviço extraordinário, Polícia Civil prende trio e apreende fuzil no Bom Jardim

A Polícia Civil prendeu dois homens e uma mulher e apreendeu um fuzil 762, arma importada, no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza, durante patrulhamento realizado em caráter extraordinário entre a noite desta quarta-feira (19) e a madrugada desta quinta (20) na Capital, diante do desfalque de equipes policiais militares, que participam de motins no Estado em protesto por aumento salarial.

Os policiais avistaram os suspeitos na Rua Luminosa e iniciaram uma perseguição. Os homens tentaram fugir por um prédio em construção, mas foram alcançados, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

No local, a polícia encontrou o fuzil e 50 munições. A mulher presa era proprietária do imóvel.

O trio, que não tinha antecedentes criminais, foi conduzido pra Divisão Antissequestro e autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.