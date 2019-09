Em nova fase de operação, Polícia Militar intensifica patrulhamento em todo o estado

A nova fase da operação Contra-Ataque continua até este domingo (29) e intensifica o patrulhamento policial em Fortaleza, Região Metropolitana e interior do Estado. Deflagrada por causa da onda de ataques, que já soma 103 atos criminosos, a ação começou nesta sexta-feira (27).

"Fora o efetivo normal, nós estamos empregando uma média de 2000 policiais a mais cobrindo vários pontos", explica o comandante da Polícia Militar, coronel Alexandre Ávila.

O objetivo da ação é intensificar o patrulhamento de mais unidades operacionais na Capital, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e interior do Estado para fazer frente às ações criminosas.

"O efetivo opera toda noite com atenção especial nos locais em que registramos ações criminosas, mas também nas áreas de maior fluxo, grandes centros gastronômicos, grandes corredores da capital e da região metropolitana, e também nas principais cidades do interior do estado".

Os 10 batalhões ordinários da Capital, os três da RMF, o batalhão do Raio e os da polícia de choque, bem como os comandos regionais do interior do estado também enviarão agentes de segurança extras.

No primeiro dia da operação, a PM prendeu 25 pessoas e apreendeu armas e drogas. Ao todo, já foram 130 prisões por envolvimento com os ataques, de acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). "Esperamos ter resultados cada vez melhores, melhorar a sensação de segurança e garantir a proteção ao povo cearense", afirma o Coronel.

Na manhã deste sábado (28), um homem foi preso suspeito de atear fogo em um caminhão em São Luís do Curu. Francisco Cleilson Pereira Moura, 24, já possuía antecedentes criminais por tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Junto dele foram apreendidos três três coquetéis molotov, 10 munições calibre 38, papelotes contendo uma substância análoga à maconha e também sacos utilizados para embalar a droga.

Encaminhado para a Delegacia Municipal de Paraipaba, Francisco foi autuado em flagrante por porte de munição, de explosivos, tráfico de drogas e organização criminosa.