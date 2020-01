Dupla leva R$ 75 mil em assalto a armazém no Centro de Fortaleza

Dois homens armados assaltaram um armazém atacadista de alimentos e roubaram R$ 75 mil de dinheiro em espécie na rua Governador Sampaio, no Centro de Fortaleza, na tarde do último sábado (18). O 34º Distrito Policial investiga o caso.

A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens, é possível ver o momento em que os assaltantes invadem o local apontando armas de fogo para o dono da loja. Em seguida, eles aparecem pegando o dinheiro do caixa e colocando a quantia dentro de uma mochila.

O dono do armazém relatou em entrevista ao Sistema Verdes Mares que após a dupla pegar o dinheiro do caixa, disseram que receberam informação que existia uma outra quantia guardada dentro do estabelecimento. "Disseram que queriam o dinheiro que estava guardado, o dinheiro da sangria", relata o dono da loja, que ainda afirma ter sofrido ameaças de morte se caso não entregasse a quantia.

O dono do armazém relatou que há cerca de três meses a loja dele foi assaltada e que levaram, em espécie, o valor de R$ 35 mil.