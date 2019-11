Dono de mercadinho e cliente são mortos enquanto assistiam a partida de futebol no José Walter

Um comerciante e outro homem foram assassinados a tiros na noite deste domingo (24), enquanto assistiam a um partida de futebol em um mercadinho na Rua 21 do Bairro José Walter, em Fortaleza. Segundo a polícia, durante o tiroteio, uma outra pessoa ficou ferida. As vítimas foram atingidas com por vários tiros disparados por dois suspeitos, ainda conforme os agentes.

Os homens mortos foram o proprietário do mercadinho, identificado apenas como Robson, e Aldízio Baltazar da Silva, de 40 anos. Moradores relataram para a polícia que ouviram muitos tiros. Ainda de acordo com os relatados, crianças brincavam em uma praça próximo ao local do crime quando houve o tiroteio.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro José Walter. Contudo, Robson e Aldízio Baltazar não resistiram aos ferimentos e morreram minutos depois de darem entrada na unidade hospitalar. O outro homem que ficou ferido está fora de risco.

As motivações do crime são desconhecidas. Ninguém foi preso. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).