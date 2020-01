Dois homens são mortos a tiros no Mondubim; Terceira vítima foi baleada e socorrida

Um duplo homicídio foi registrado no bairro Mondubim, na madrugada deste sábado (11). As vítimas assassinadas a tiros foram identificadas como Francisco Augusto Militão da Silva, de 18 anos, e William da Silva Cunha, 21, este, com antecedente criminal por tráfico de drogas. Há uma terceira vítima que também foi baleada e socorrida.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas estavam em um veículo, quando foram atingidas por disparos de arma de fogo efetuados por dois criminosos, que estavam em uma motocicleta. Até a publicação desta matéria, nenhum dos suspeitos foi capturado até então.

O crime é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará. A Pasta destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações por meio do número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, para o ‪‪(85) 3257-4807, do DHPP, ou ainda para o número ‪‪‪(85) ‪99111-7498, que é o WhatsApp do Departamento.