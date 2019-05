Criminosos explodem banco durante a madrugada em Irauçuba

Criminosos armados explodiram uma agência do Banco do Brasil, em Irauçuba, na Região Norte do Estado, durante a madrugada desta terça-feira (7). Moradores relataram que acordaram assustados com o barulho de tiros. A ação foi confirmada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com o agente David Breno, comandante da PRF na Região Norte, os suspeitos colocaram grampos na pista para furar pneus dos veículos que quisessem trafegar na BR-222.

Parte do grupo chegou a efetuar disparos na unidade policial do município enquanto outros homens explodiam e atacavam a agência bancária. Moradores relataram que ouviram muitos tiros por volta das 3h.

Criminosos atiraram contra o destacamento da Polícia Militar do municípioMatheus Ferreira Portão do destacamento da Polícia Militar de IrauçubaMatheus Ferreira Cinco homens participaram do crime. Uma parte se dirigiu para o destacamento da PM e outra parte para a agência bancáriaMatheus Ferreira Parte do interior da agência ficou destruída e a porta de vidro foi estilhaçada. População relata momentos de terrorMatheus Ferreira O ataque aconteceu por volta das 3h30min. Com o ataque, parte do interior da agência ficou destruída e a porta de vidro foi estilhaçadaMatheus Ferreira Equipes do Comando Tático Rural (Cotar) foram acionadas à região para auxiliar a Polícia Militar na captura dos criminososMatheus Ferreira

"É perto da minha residência, eram muitos tiros, muitas bombas, foi muito tiro mesmo. Acordei assustado e não imaginava que estava acontecendo" disse o morador Julio Bastos.

"Eu moro próximo ao banco, eu escutei os tiros, forma uns 30 tiros mais ou menos. Aí deu uma parada e depois foram mais tiros ainda. Os amigos começaram a colocar nos grupos e disseram que era uma quadrilha grande mesmo", explicou o morador identificado apenas como Reginaldo.

A agência, segundo os moradores, foi inaugurada há cerca de seis meses.

Equipes do Comando Tático Rural (Cotar) e da Polícia Militar foram acionadas para procurar e capturar os criminosos.