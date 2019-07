Criança morre atropelada por caminhão em Nova Russas

Uma criança de 8 anos morreu atropelada por um caminhão no Bairro Timbaúba, no município de Nova Russas, Região Norte do estado. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (15) cerca de 100 metros do Hospital Municipal de Nova Russas.

De acordo com testemunhas, a criança tentou atravessar a via, no meio do caminho destistiu e ao retornar foi atropelada pelo caminhão. O garoto não resistiu a gravidade dos ferimentos.

O motorista do caminhão permaneceu no local e conduzido à delegacia da região para prestar esclarecimentos.