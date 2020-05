Criança de 4 anos é baleada na perna após tentativa de assalto em Horizonte

Uma criança de quatro anos levou um tiro na perna durante uma tentativa de roubo na noite deste domingo (17), no município de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado no bairro Diadema. Dois homens armados abordaram os familiares da criança e anunciaram o assalto.

Testemunhas informaram à polícia que os familiares tentaram fugir quando um dos suspeitos atirou, atingindo a perna da criança. A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital da cidade, sem risco de morrer. A Delegacia Metropolitana de Horizonte investiga o caso e procura os suspeitos.

Denúncias

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou ainda para o telefone (85) 3336-6164, da Delegacia Metropolitana de Horizonte.