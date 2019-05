Corpo masculino é encontrado próximo a córrego no município do Crato

Um corpo do sexo masculino foi encontrado em avançado estado de decomposição caído próximo a um córrego no Bairro São José, no Crato, na tarde desta quinta-feira (23).

Segundo a polícia, os agentes foram acionados por populares que passavam pelo local. A vítima estava sem identificação e aparentava ter aproximadamente 40 anos.

O corpo foi recolhido pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro do Norte. A polícia realiza investigações para tentar identificar a vítima e as circunstâncias da morte.