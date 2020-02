Corpo de professor universitário é encontrado dentro de apartamento no Montese

A polícia investiga a morte de um professor universitário encontrado morto dentro do apartamento, no Bairro Montese, nesta terça-feira (11). A Perícia Forense identificou sinais de homicídio e o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia foi acionada após os moradores do condomínio ficarem incomodados com o mal cheiro no local. Os vizinhos informaram aos policiais que o professor chegou no prédio, no fim de semana, acompanhado de um homem. Segundo as testemunhas, esse homem saiu do imóvel minutos depois com uma mochila.

O corpo de José Eurânio Aguiar foi encontrado com sinais de enforcamento, segundo a Polícia Militar.

A vítima era natural de Limoeiro do Norte e lecionava em uma faculdade particular.