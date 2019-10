Corpo de dona de casa é encontrado com perfurações de faca em estrada no Ceará

O corpo de uma mulher foi encontrado, na tarde deste domingo (27), em uma estrada próximo ao sítio Brejo Seco, na zona rural do município de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri do Ceará. Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), o corpo da mulher identificada como Micaela Ribeiro da Silva, de 28 anos, apresentava lesões decorrentes à faca.

A polícia suspeita que o companheiro e ex-presidiário tenha praticado o crime. A dona de casa deixa três filhos, sendo um deles, do atual companheiro.



De acordo com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte, o caso é investigado por enquanto, pelo Núcleo de Homicídios, mas depois do depoimento de testemunhas, deve passar para a DDM. Ainda segundo a delegacia, em 2014, a dona de casa já tinha registrado um boletim de ocorrência por agressão, mas não praticada por esse companheiro.



Denúncia

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ou ainda para os números (88) 3102-1102, da Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte. O sigilo e o anonimato são garantidos.