Colisão frontal deixa três mortos na BR-222 em São Gonçalo do Amarante

Três pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas após uma colisão frontal entre dois veículos por volta das 5h desta quarta-feira (15) no km 46 da BR-222, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza. O acidente aconteceu .

Além dos que ficaram em estado grave, uma sexta pessoa teve ferimentos leves, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). As pessoas que morreram foram os condutores dos dois carros e um passageiro.

Até a publicação, a ocorrência ainda estava em andamento. Foram acionadas ao local do acidente equipes da PRF, da Polícia Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).