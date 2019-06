Ciclista morre após colisão com motoqueiro na avenida Leste Oeste 

Um ciclista morreu, na madrugada deste domingo (23), depois de colidir de frente com um motoqueiro na avenida Leste Oeste, no bairro Moura Brasil.

De acordo com testemunhas, o ciclista, que não foi identificado, estava trafegando na avenida na contramão quando o motoqueiro que vinha no sentido Centro/Barra do Ceará, colidiu de frente.

Equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foi acionada para o local e constatou o óbito. O piloto da moto ficou ferido e encaminhado para uma unidade de saúde.

Com a batida, a motocicleta ficou bastante danificada. Várias peças do veículo ficaram espalhadas na avenida.