Cearense fugitivo de SP mata irmã de ex-amante e é encontrado com tiro na cabeça em Brejo Santo

O cearense Francisco Leonardo da Silva, 36 anos, foragido da Justiça de São Paulo, matou a irmã da ex-amante, de apenas 10 anos de idade, após invadir a casa da mulher na noite desta quarta-feira (6), na cidade de Brejo Santo. De acordo com a Polícia, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Ao ser procurado pelos agentes, o suspeito foi encontrado com um tiro na cabeça. Ele também morreu.

Segundo o sargento Carlos Henrique Ribeiro, da Polícia Militar, Francisco Leonardo chegou atirando na residência da vítima. Houve luta corporal entre ele, a ex-companheira e a mãe dela. Um dos tiros acabou acertando o abdomen da menina de 10 anos. Ela foi socorrida pelo avô e pelo pai do agressor, que foi até o local, mas não resistiu.

Conforme a PM, o homem foi encontrado baleado em uma residência vizinha à da vítima. Ele também chegou a ser socorrido, mas faleceu. A arma usada na ação criminosa foi encontrada a cerca de 10 metros de distância do local onde ele estava, encostada em uma árvore.

O suspeito era considerado foragido em São Paulo. "Ele responde por uma vasta ficha criminal e estaria foragido, inclusive de uma sentença condenatória por estupro", explicou o policial. Segundo o sargento, ele também era investigado pela Polícia Civil de Brejo Santo por outros crimes.

O caso vai ser apurado pela Delegacia Regional de Brejo Santo.